記事ポイント丹波産いちご・ほうじ茶・宇治抹茶など厳選素材を重ねたエスプーマ仕立てのかき氷が丹波本店と淀屋橋店で登場丹波本店は6月12日〜9月13日、淀屋橋店は6月15日〜9月30日の夏季限定で、各店舗の価格はすべて1,705円〜1,760円（税込）注文ごとに丹波栗クリームを絞る夏季限定やわもちアイス仕立てのモンブランも両店舗で同時提供 丹波産の厳選素材を使った夏季限定かき氷が、中島大祥堂の丹波本店と淀屋橋店のカフェ