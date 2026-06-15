築地の中華料理店で起きた一家4人惨殺事件。現場はふすま一面に血しぶきが飛び散り、まるで血の海だった。警察は第一発見者である従業員の山口を疑うが、彼が証言した謎の新入り女性の存在により容疑は晴れる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）釈放後、捜査に猛烈に協力しメディアの寵児となった山口だったが、事件は誰もが予想だにしない結末へと向かっていく――。1951年（昭和26年）東京で起きた事件の発端を、鉄人社の