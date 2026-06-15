ムーミンバレーパークが、毎年恒例のサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」2026を開催。水しぶきの向こうには、ムーミンバレーパーク史上最”涼”の笑顔はじける夏が到来します☆ ムーミンバレーパーク「ムーミン谷でみずあそび」2026 開催期間：2026年7月3日（金）〜9月6日（日） ムーミンバレーパークでは、2026年7月3日〜9月6日までの期間、毎年好評のサマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」を開催