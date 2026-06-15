初めてのソロツアーとなった「BAD WORLD TOUR」ほか、国内外のさまざまな仕事でマイケルと関わった田中章氏。田中氏は当時のEPIC・ソニーの国際部で海外のレーベル、アーティスト・マネージメントとのマーケティングに関わる交渉、契約などに携わっていた。国内外でマイケルに何度も会い、彼の素顔の一端を垣間見ることが多かった人物である。【画像】スーパースターの意外な素顔…田中氏が提供した貴重写真をすべて見る当時のCB