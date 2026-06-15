グループ少女時代出身のジェシカが、中国のファンの前で嘔気を催したかのように口元に手を当てるしぐさをして騒動になった件について、「においが原因ではなかった」と誤解を釈明した。最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ジェシカが中国・上海の虹橋国際空港に到着した際の映像が拡散され、論争となった。問題となった映像には、空港に集まったファンに囲まれて移動していたジェシカが、突然嘔気を催したかのようなしぐ