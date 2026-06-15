女優のカン・イェウォンが、目の整形手術の回数を率直に明かし、注目を集めた。14日に放送されたSBS『アラフォー息子の成長日記』では、カン・イェウォンの日常が公開された。この日、カン・イェウォンは洗顔を終えた後、フェイスケアに力を入れる様子を見せた。顔の赤みを防ぐために冷却ネックリングを着用したり、顔のむくみを取るためのフェイスパックを使用したりするなど、独自のセルフケア方法を公開した。ケアに励んでいる