サマンサタバサから、ディズニー「スティッチ」たちをイメージしたモチーフやカラーを落とし込んだコレクションが登場。ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の世界観を表現したバッグや長財布、ポーチなど、全20種が展開されます☆ サマンサタバサ ディズニー「スティッチ」コレクション 発売スケジュール：2026年6月12日（金）〜公式オンラインショップにて予約受付スタート2026年6月13日（土）