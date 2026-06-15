2026北中米ワールドカップ（W杯）のマスコットに扮して正体を隠したペルー警察が、麻薬密売容疑者の自宅を急襲して逮捕する様子を公開した。ペルー警察は13日（現地時間）、公式TikTokアカウントに麻薬密売容疑者を逮捕する場面を収めた動画を投稿した。動画では、2人のペルー警察官がそれぞれ北中米ワールドカップのマスコットであるハクトウワシの「クラッチ」とヘラジカの「メープル」の着ぐるみ姿で現れ、注目を集めた。国際サ