メズム東京、オートグラフ コレクションが、親子で楽しむ、夏休みのイブニングワークショップを実施。「五感でふれる、東京の海と干潟 ― 食とブルーシーフードから学ぶ、東京湾のいま ―」が開催されます！ メズム東京、オートグラフ コレクション「五感でふれる、東京の海と干潟 ― 食とブルーシーフードから学ぶ、東京湾のいま ―」 開催日時：2026年8月2日（日）16:30〜19:00（受付開始：16:00〜）申込方法：