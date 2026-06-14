とちぎテレビ 子どもたちに図書館を身近に感じてもらおうと１４日から子どもたちのぬいぐるみたちが鹿沼市の図書館でおとまり会をしています。 このぬいぐるみおとまり会はアメリカの公共図書館が発祥とされており子どもに本を手に取ってもらう目的で日本でも各地の図書館で広まりました。 鹿沼市立図書館では２０２３年度から１年に１回行われていて今回で４回目となります。 今回は５人の子どもたちの５体のぬいぐ