とちぎテレビ ４月に渡良瀬遊水地で誕生したコウノトリのひな４羽の愛称が１４日、小山市の小学校でお披露目され命名式が行われました。 命名式は小山市の下生井小学校で行われ、４羽のうち、メス２羽が「遊愛（ゆあ）」と「流星(るせ)」、オス２羽が「歴叶(れきと)」と「行翔(いくと)」に決定したことが発表されました。 この４羽は渡良瀬遊水地の小山市側に設置されている巣に住むコウノトリのペア「レイ」と「ひかる