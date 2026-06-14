とちぎテレビ 宇都宮市中心部のオリオン通りで、３０メートルのタイム走に挑戦するイベント「オリオンダッシュ」が開かれ、参加した人たちがさわやかな汗を流しました。 オリオンダッシュは、スポーツの楽しさを伝えるとともに、商店街の活性化につなげようと、栃木県内を拠点に現役アスリートが運営するかけっこ専門教室のティラノダッシュが企画したイベントです。 オリオン通りの中央部には、長さ