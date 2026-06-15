アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が成立したとの発表を受け、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアの首脳は共同で、合意成立を歓迎する声明を発表しました。フランス、イギリス、ドイツ、イタリアの首脳は15日、アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた合意が成立したとの発表を受けて共同声明を発表し、「我々は発表を心から歓迎する」「外交での画期的な進展だ」と評価しました。また「今こそ詳細な交渉をまとめ、合意を