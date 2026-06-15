カレーハウスCoCo壱番屋は、初となる『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのコラボキャンペーンを実施する。【写真】5キャラ展開するベビーカステラ＆オリジナルさすまたピックキャンペーンの詳細は、7月1日にプレスリリース及びカレーハウスCoCo壱番屋公式ホームページでの発表を予定。今回の映画化で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダ