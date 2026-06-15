なぜサッカーは他の球技に比べて、あんなにも点が入らないのだろうか。野球やバスケットボールと比べても際立って得点数が少ないその裏には、人間が「足」でボールを扱うという構造的な難しさと、失点の致命的なリスクを避けるための高度な心理戦が隠されているという。【写真】この記事の写真を見る（4枚）ここでは、スポーツライター・木崎伸也氏の著書『世界一やさしいサッカーの見方40個のポイントで試合が劇的におもし