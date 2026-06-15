名古屋市のカラオケ店などで2023年12月、女性2人を殺害したとして、殺人罪に問われた住所不定、曽我春暉被告（28）は15日、名古屋地裁の初公判で起訴内容を認めた。弁護側は事件当時心神耗弱状態だったと主張した。