ドジャースの奥さまたちで構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが１４日（日本時間１５日）、新規投稿され、シカゴでのクルーズ旅の様子が公開された。セッティングしたのは元ドジャース戦士で現役を引退したジェイソン・ヘイワード氏の妻・ベドラナさんら。ドジャース在籍時にワイブスのイベントで幹事を歴任し、好評を得てきた敏腕だ。今回も個人個人にピンクのインスタントカメラなどのグッズが船内に用意され、