フォークシンガー松山千春（70）が14日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。サッカーへの関心について語った。現在、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会が行われている。松山は野球好きで、足寄高校時代はバスケットボール部に在籍。「さしてW杯に関して興味がないと言えば興味がないんですよね」と切り出した。「サッカーは嫌いじゃないんだけどな。実をいうとよ、我が足寄高等学校が、俺が高校