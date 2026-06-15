日本代表DF渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）が、FIFAワールドカップ2026の初戦・オランダ代表戦を振り返った。“最高の景色”を見ることを目標に8大会連続8度目のW杯に望んでいる日本代表。初戦となったオランダ代表戦は、2度のリードを許したものの、終盤に劇的な展開で追いつき、2ー2のドローに終わった。大事な初戦で貴重な勝ち点1を獲得した日本。バックの一角で先発出場した渡辺は「勝ち点1でも掴み取れたっていう