FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と2−2のドローに終わった。後半開始早々にフィルジル・ファン・ダイクにヘディングシュートを叩き込まれた日本だが、わずか6分後に中村敬斗が相手GKのニアを抜く強烈な一撃を沈めて同点に。直後に再び失点したが、89分に伊東純也のコーナーキックから最後は鎌田大地の頭に当たったボールがゴールへ吸い込まれ、2度のリードを許す苦しい展開の中