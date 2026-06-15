日本代表の戦いぶりに海外メディアから賛辞の声が寄せられている。FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、日本代表はオランダ代表と対戦。51分にフィルジル・ファン・ダイクに先制点を許すと、57分に中村敬斗が同点弾を奪ったものの、64分にはクリセンシオ・サマーフィルに再び勝ち越しゴールを決められた。それでも、89分にはコーナーキックから小川航基のヘディング弾が最後は鎌田大地に当たってネットを揺