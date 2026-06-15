FIFAワールドカップ2026・グループE第1節が14日に行われ、コートジボワール代表とエクアドル代表が対戦した。アフリカ有数の強豪国として知られるコートジボワールは3大会ぶり4度目のワールドカップ出場。直前に行われたテストマッチでは前回王者のフランス代表を下しており、良い流れで本大会に入る。対して2大会連続5度目の出場となるエクアドル代表は、猛者が集う南米予選を2位で突破するなど確かな実力を誇る。コートジボ