日本代表は14日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1節でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。オランダに二度リードを許す苦しい展開の中、森保一監督が最後の交代カードとして84分に送り出したのが塩貝健人だった。塩貝は持ち前の快足を生かし、二度追い三度追いの猛チェイスで気迫を見せる。「『チームのために戦え』ということだけ言われました。戦術の部分は日頃からずっと言われているので、今日は流れを変