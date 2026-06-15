タクシーに乗った際に、運転手に話しかけられて「嫌だな」「静かに過ごしたい」と感じたことがある人は多いだろう。かと言って、タクシー業界では無口な人ばかりが乗客に支持されて高収入を得ているわけではない。複雑なタクシーの世界で「稼げる人」「稼げない人」を分けるものは何なのか。現役タクシードライバーが徹底解説する。（現役タクシードライバー／物流ライター二階堂運人）タクシー運転手は「おしゃべり」と「無口」