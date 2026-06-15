発売当時は販売台数が伸びなかったり、万人受けしなかったりしたものの、生産終了後に評価された“惜しい”トヨタ車を3台紹介します。（編集者高橋 満）時代を先取りしすぎた!?生産終了後に評価されたトヨタ車クルマの世界では、新車の時点ではあまり売れなかったクルマや、万人受けしなかったモデルが、生産終了後に「意外と良かった」と高評価されることがあります。中には、自動車ファンの間で人気が出るだけでなく、中古