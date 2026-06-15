日本代表のMF鎌田大地が、5戦目にしてワールドカップでの初ゴールを挙げた。日本代表は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節でオランダ代表と対戦し、2−2で引き分けた。ワールドカップ初戦は後半に2度のリードを奪われる厳しい展開となったが、57分に中村敬斗、88分に鎌田にゴールを奪い、強豪相手に2度追いついてドローに持ち込み、貴重な勝ち点1を手にした。前回大会では主力として4試合に出場し日本