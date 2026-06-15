昔からタクシー業界には、近距離乗車を希望するお客に不機嫌な態度を取るドライバーが存在する。運転手の気に障らないよう、いつしか乗客側から「近くてすみません」と謝る慣習も生まれた。だが、業界で活躍するドライバーは「むしろ短距離の乗客がいい」と断言する。それはなぜか。現役タクシードライバーが解説する。（現役タクシードライバー／物流ライター二階堂運人）「近くてすみません」と気を遣ったのに嫌味を言ってくる