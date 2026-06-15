日本代表DF板倉滉（アヤックス／オランダ）が、チームを離脱した同MF遠藤航（リヴァプール／イングランド）からビデオメッセージが届いていたことを明かした。日本代表は14日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度リードを許す展開となったが、中村敬斗のゴールと、コーナーキックから小川航基のヘディング弾が最後は鎌田大地に当たった形で同点弾を奪い、2−2のドローに終わった。初