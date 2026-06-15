日本代表MF伊東純也（ゲンク／ベルギー）が、FIFAワールドカップ2026の初戦・オランダ代表戦を振り返った。現地時間11日に開幕したFIFAワールドカップ2026。大会4日に目に日本は登場し、グループ最大の敵と称されるオランダだと対戦した。試合はオランダに押し込まれる展開となったが、GK鈴木彩艶を中心に集中した守備で守り抜くことに。0ー0で迎えた後半早々にフィルジル・ファン・ダイクがゴールし、オランダが先制する。