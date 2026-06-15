日本代表は14日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1節でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。先発出場した久保建英は75分までプレーした。久保は71分にドリブルで仕掛けた際にオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースと接触。左ひざを痛め、一度は立ち上がったものの自ら交代を要求していた。オランダ戦後の取材対応は行わず、メディカルスタッフのチェックを受けたと公表されている。なお、久保は試合終了後に