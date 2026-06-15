俳優の竹内涼真（33）が15日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演し、日本代表が2―2でオランダ代表と引き分けたサッカーFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦についてコメントした。高校時代は東京ヴェルディのユースでプレーし、今大会は日本テレビ系でスペシャルナビゲーターを務める。「引き分けで勝ち点1なんですけど、2点取られて追い付いたっていうことが、追い付かれたより追い付いた勝ち点1が