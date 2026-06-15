アニメ「サザエさん」「コボちゃん」などの名作を数多く手掛けたアニメーション演出家・監督の森田浩光さんが死去したことがわかった。アニメ制作会社の株式会社エイケンが伝えた。森田さんは1947年生まれ。ハイビジョン放送を開始した05年から「サザエさん」を担当し、11年からはチーフディレクターを務めた。「コボちゃん」シリーズ総監督のほか、72年「ムーミン」作画監督、78年「まんがこども文庫」演出、80年「鉄腕アトム