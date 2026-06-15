【ダラス（米テキサス州）＝平沢祐】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、８大会連続８度目の出場となった日本が米ダラスで１次リーグＦ組の初戦に臨み、準優勝３度のオランダと２―２で引き分け、勝ち点１を手にした。日本は５１分に先制されたが、５７分、中村敬斗（スタッド・ランス）のゴールで同点とした。６４分に再びリードを許したものの、８９分、小川航基（ＮＥＣナイメヘ