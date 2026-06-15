◇サッカー FIFAワールドカップ2026E組第1節コートジボワール1−0エクアドル(日本時間15日、フィラデルフィア・スタジアム)グループステージE組第1節ではコートジボワールがエクアドルを試合終了間際の1点で勝利しました。両者無得点で迎えた後半45分。DFウィルフリード・シンゴ選手が一気に右サイドを駆け上がり、最後は中央で受けたマンチェスター・ユナイテッド（イングランド）所属の23歳FWアマド・ディアロ選手が左足で流