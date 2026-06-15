サッカー日本代表のワールドカップ初戦・オランダ戦が行われた１５日、早朝の大阪・道頓堀周辺には大勢のサポーターが集まった。この日の道頓堀は、明け方まで小雨が降ったこともあり、橋の上で騒ぐ人もなく、大阪府警はバリケードの設置や交通規制をせず、橋の手前や階段前で通行人にニラミを利かせる程度の警戒だった。熱戦を近くのスポーツバーで観戦していたという関西学院大学のフットサルチームの面々は「オランダ人と