北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）、日本はオランダに２―２で執念のドロー。主将のＤＦ板倉滉（２９＝アヤックス）が、無念の離脱となった前主将のＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）の思いを代弁した。この日、板倉は出番がなかったものの、試合後に左足の負傷でチームを離れた遠藤のユニホームを掲げて喜びを示した。オランダ戦の前には遠藤からビデオメッセージが届き、チームミーティ