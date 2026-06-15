原爆投下から７７年。核兵器の惨禍を伝える原爆ドーム＝広島市、全日本写真連盟・松浦和之さん撮影広島県を舞台にした作品はむろん「原爆文学」だけではない。たとえば多くの文人が愛し、林芙美子や志賀直哉が一時暮らしたこともある尾道は「文学のまち」である。とはいえ質量ともに群を抜くのはやはり原爆に取材した作品だ。なかでも特に有名なのは、国語の教科書にも採用された、原民喜『夏の花』（１９４９年／集英社文庫