絵本の読み聞かせによる対話は、子どもの考える力や自己表現力が育ちます。脳科学者の成田先生がすすめる、親子で楽しめる本を紹介します。■「本の時間は心地いい」そんな感覚が、脳への大切な刺激に乳幼児期は、「何を読むか」よりも、「どう過ごすか」を大切にしてください。この時期の子どもにとって、本は内容を理解するためのものではありません。本を介して、親御さんと安心を共有するための存在です。まだ言葉がわからなく