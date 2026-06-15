『小さな手ホラー短編集4』三つの願いをかなえてもらえるとしたら、何にする？誰もが一度は考えたことがあると思う。「ドラえもんのポケット」のような答えはルール違反。願いは三つというのがミソなのだから。よく知られている話の一例は、妖精から三つの願いを授けられた木こり夫婦の昔話だろう。腹をすかせてついソーセージを願った夫に、妻が激怒。口論になり、夫は怒りに任せて二つ目の願いを使い、ソーセージを妻の鼻