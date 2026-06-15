『テーブルマナーの絵本』（あすなろ書房）よりお話を聞いた人高野紀子(たかの・のりこ)絵本作家1954年、東京都生まれ。著作に『チャイブスのとくせいケーキ』など「チャイブス」シリーズ（講談社）、『やまからのてがみ』『はるのあしおと』など「みのりのえほん」シリーズ（文・千世繭子／フレーベル館）、『はじめての梅しごと 梅シロップをつくろう』（偕成社）など多数。「いただきます」と「ごちそうさま」に心を込めて