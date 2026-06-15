映画『TOKYOタクシー』で木村拓哉と共演した俳優イ・ジュニョンが、入隊を直接伝えた。去る6月14日、イ・ジュニョンは自身のSNSに長文を投稿し、来る7月21日に入隊すると明かした。【写真】キムタクと共演したイ・ジュニョンとは？彼は、「どこから話を始めれば良いか何カ月も悩んだ末に、このように直接文章を綴ることになった」として、「すでに10回書き直している最中だ」と述べた。続けて、「記事を通じてお知らせするより、自