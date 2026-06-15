SEVENTEENのホシの寄付が、アフリカ・ザンビアの子どもたちの新たな学びの場につながった。社会福祉共同募金会「愛の実」は、ホシの寄付によって進められたザンビア地域の公立学校教室建設事業が完了したと発表した。【写真】ホシ、“軍服姿”の凛々しい近況今回の事業は、ホシが昨年、京畿北部（キョンギプクト）の愛の実を通じて寄付した1億ウォン（約1000万円）によって実施された。支援対象となった学校は、幼稚園から小学7年