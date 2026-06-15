NRGのキム・ファンソンさんがこの世を去って26年が経った。2000年6月15日、19歳という若さでの別れだった。【画像】KARAハラさんの日記に、専門家も絶句の理由1997年に5人組でデビューしたNRGは、『I can do』『ティファニーで朝食を』『Messenger』『Making Love』などのヒット曲で大きな人気を集めた。しかし、2000年6月15日、キム・ファンソンさんは原因不明のウイルス性急性呼吸器疾患で突然この世を去ったとされていた。だが