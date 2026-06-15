付き合い始めたばかりの彼氏が、あなたを紹介するために親友に会わせてくれたとします。そんなシーンで重要なのは、相手にほどよく好印象を与えることではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼氏の親友にお披露目されたときの無難な振る舞い」をご紹介します。【１】「これからどうぞよろしくお願いします」と謙虚に頭を下げる「『あなたとも、ちゃんとした関係を築きたい』って意