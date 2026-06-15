サッカーのワールドカップ北中米大会が開幕し、日本列島が熱気に包まれている。日本代表は、日本時間6月15日早朝、強豪オランダ代表と対戦し、2−2で引き分けた。キックオフは午前5時だったが、最後まで見届けたファンの中には、興奮冷めやらぬまま仕事に向かった人もいるだろう。SNS上では「月曜から眠たい」という声も見られる。開催地との時差があるため、寝不足になる人も少なくない。サッカーファンには身に覚えがある話かも