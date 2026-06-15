新日本プロレスは１４日、真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ＣＬＩＭＡＸ３６」の一部参加選手を発表した。今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷＡｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。Ａブロックは、以下の通り。・ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ・ボルチン・オレッグ・辻陽太・鷹木信悟・ジェイク・リー・Ｓ