新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて「新しい地図」映画第２弾！稲垣吾郎・草〓剛・香取慎吾が集結する公開記念イベント『舞台挨拶＆映画本編も一夜限りの生配信！映画『バナ穴 BANA_ANA』公開記念特別イベント』の模様を６月27日（土）19時より生配信することを決定。本配信チケットを６月13日（土）より発売開始した。 映画『バナ穴 BANA_ANA』は、『クソ野郎と美しき世界』から８年ぶりとなる「新しい