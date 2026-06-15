65歳のリタイアは人生の大きな区切り。40年以上におよぶ会社員生活を終え、夫婦2人の穏やかな老後を迎えるはずでした。しかし、退職前に勃発した“非常事態”――。豪華な手料理とケーキ。定年を祝うはずのご馳走が、なぜ夫婦の「最後の晩餐」になってしまったのか。見ていきましょう。定年まで残り3日…まさかの宣告定年退職の日をあと3日後に控えた日の晩酌時。機械メーカーに40年以上勤め上げた木村武志さん（仮名・65歳）は、