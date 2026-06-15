高齢者を狙う特殊詐欺や投資詐欺が後を絶ちません。その一方で、家族ですら気づきにくい「資産の消失」も。年金月7万円で暮らす85歳の父親の通帳から、ある日突然消えていた1,000万円。異変に気づいた次女がたどり着いた事実とは何だったのか。高齢化社会で深刻化する、資産管理の落とし穴をみていきます。通帳から消えた金「お父さん、この引き出しは何？」東京都内に住む会社員の山中美香さん（50・仮名）は、父親の通帳を見なが