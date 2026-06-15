世界的なAIブームの加速に伴い、生成AIの計算需要を支えるデータセンター建設が世界的に急拡大しています。この巨大な潮流のなか、フィリピンの通信大手各社がドラスティックな変革に乗り出しています。伝統的な通信事業の枠組みを飛び越え、フィンテックやAIデータセンター分野への多角化を一気に加速。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、資本市場を巻き込んだ巨大プロ